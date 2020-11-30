Степанов проверил больницы в Житомирской области: что обнаружил

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в воскресенье, 29 ноября, без предупреждения проверил медучреждения Житомирской области, которые принимают пациентов с коронавирусом COVID-19.

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Об этом он сообщил в Facebook.

Министр рассказал, что посетил городскую больницу №1, городскую больницу №2 им. В. П. Павлусенка и областную клиническую больницу им. О. Ф. Гербачевского в Житомире, которые пока принимают пациентов с COVID-19.

По словам Степанова, ситуация в двух городских больницах удовлетворительная – они с запасом обеспечены кислородом и лекарственными средствами.

"В городской больница №1 свободных коек с кислородом под COVID-19 по состоянию на сейчас – 66, в больнице №2 – 127.

Пообщался с несколькими пациентами – никаких проблем с госпитализацией у них не возникло. Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов... проблем с надбавками (медперсогналу. – Ред.) там также нет", – утверждает министр.

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В то же время в Житомирской областной больнице были выявлены следующие проблемы:

до сих пор не подписан договор с Национальной службой здоровья, но в больнице уже принимают больных коронавирусом – сейчас лечатся 11 человек;

отсутствие инфекционного контроля, врачи не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, хотя заведение ими обеспечено;

проблемы с подачей адекватной статистики по кислородных точках: подано 117, в реальности – 66.

"Оказалось, что в статистику попадают вроде "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут (!) быть использованы под COVID-19", – говорится в сообщении.

Это первая командировка Степанова после болезни. Сегодня также с незапланированной инспекцией в Киевской области находилась Ирина Микичак, в Черкасской области – Виктор Ляшко.

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