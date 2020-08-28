Танцы на могилах: "Сегодня" отправились на поиски героев скандального видео

В Сумской области, где разгорелся скандал в психиатрической лечебнице, произошло еще одно громкое происшествие.

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В городе Путивле подростки устроили танцы на могилах. Двое парней снимали видео среди кладбища. А девушка забралась прямо на крест.

Отснятое школьники смонтировали. На видео звучит песня с нецензурной лексикой. Все это выложили в популярную сеть Tik Tok. Сделали это – ради лайков и подписок.

"Сегодня" нашли это место на кладбище.

Это событие – позор, убеждены жители города. Местный житель Николай делится с "Сегодня" – еще года не прошло, как похоронил здесь мать.

"Детвора дурковатая какая-то. В это время родители должны смотреть за детьми. Но они их пустили на улицу, они там и бегают", – говорит Николай.

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Об авторах и главных героях видео корреспонденты "Сегодня" расспрашивают у местных подростков. Городок – небольшой. Компания, которая гоняет мяч на стадионе, вызвалась помочь. Один из мальчиков узнал девушку.

Ее зовут Аня. Ей 13 лет. Живет с бабушкой. Родителей нет. Узнали и парня с видео.

Ищем детей и взрослых, с которыми они живут. Чтобы показать им творчество детей. Ни Ани, которая сидела на кресте, ни ее бабушки дома нет.

"Сегодня" нашли людей с фамилией парня, о котором говорили местные подростки. Один из тех, кто носит эту фамилию – сотрудник местной полиции. В его декларации указано, что имеет сына Романа. Мальчика именно с таким именем опознали на видео.

Предполагаем, что автор видео с кладбища – сын местного полицейского. В отделении нам подтвердили, что такой здесь служит. Но сказали, что пока – не на рабочем месте и на звонки не отвечает. Хотя его автомобиль, о котором мы также узнали из декларации, стоит под участком полиции. Действительно ли сын полицейского снимает ролики на могилах – мы утверждать не можем. Делом занялась областная полиция.

"Решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности. За невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей в воспитании детей", – заявила инспектор управления Нацполиции в Сумской области Виктория Мкртчан.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Сумской области пьяный мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.

Также мы писали, что полиция Сумской области накрыла банду воров, которая орудовала в поездах по всей Украине.

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