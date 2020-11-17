ТИК Кривого Рога назвала дату второго тура выборов мэра

Территориальная избирательная комиссия в Кривом Роге назначила второй тур выборов городского головы на 6 декабря.
Об этом сообщил председатель ТИК Валентин Орлов, передает "Громадське".
По словам собеседника издания, комиссия решила провести второй тур между кандидатами с наибольшим количеством голосов, за исключением тех, кто объявил о снятии с выборов.
Поскольку лидирующий в первом туре действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья, соревноваться будут кандидаты, занявшие второе и третье места – Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" (31,01%) и Константин Павлов от "Оппозиционного платформы – За жизнь" (7,91%).
Вилкул, который сейчас находится в больнице в Киеве из-за проблем с сердцем, заявил о поддержке представителя ОПЗЖ.
Напомним, 17 ноября мэр Кривого Рога Юрий Вилкул в обращении к жителям города заявил, что не будет принимать участия во втором туре выборов городского головы.
Мы также сообщали, что накануне первого тура в Кривом Роге готовили срыв выборов: распространялось ложное сообщение, якобы от избиркома, с призывом к людям голосовать в разное время.
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