Торт из сала: в Полтаве устроили необычный праздник
Продавцы учили определять самое вкусное сало по запаху и цвету
В Полтаве устроили праздник, посвященный салу. Корреспонденты "Сегодня" насчитали на торжестве три десятка разновидностей популярного украинского продукта, а также впервые увидели приготовленный из него торт.
"Это украинский или сальной Наполеон. Сало по нашему рецепту, присыпанное специями. Вместо крема – горчица и хрен", - рассказала создательница необычного "десерта".
Ценовая политика на организованном празднике разная – самое дешевое сало можно было приобрести за 90 гривен. Однако был продукт и подороже. Например, сало со специями люди продавали за 160 гривен.
Одна из участниц праздника, Людмила Полищук, уже 30 лет продает сало. Она выращивает 60 собственных свиней и скупает их у соседей по селу.
"У нас в сале нашем нет холестерина. Оно полезное и для нас, и для всей Украины", - рассказала она корреспондентам.
На полтавском празднике сала каждый продавец нахваливал свой продукт, а некоторые даже учили посетителей торжества определять самое вкусное по запаху и цвету.
Ранее эксперты рассказали, кому полезно есть сало. В нем, несмотря на его жирность, содержится множество необходимых организму витаминов, макро- и микроэлементов.
А в Украине создали искусственное сало из растительного масла и желатина. Искусственный салозаменитель разработали студенты аграрного университета в Сумах под руководством доцента кафедры питания.
Кроме того, ранее в Украине сделали самый большой в мире бутерброд с салом.
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