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Торт из сала: в Полтаве устроили необычный праздник

Сегодня, 15:29

Продавцы учили определять самое вкусное сало по запаху и цвету

Торт из сала: в Полтаве устроили необычный праздник Другие регионы Продавцы учили определять самое вкусное сало по запаху и цвету

В Полтаве устроили праздник, посвященный салу. Корреспонденты "Сегодня" насчитали на торжестве три десятка разновидностей популярного украинского продукта, а также впервые увидели приготовленный из него торт.

"Это украинский или сальной Наполеон. Сало по нашему рецепту, присыпанное специями. Вместо крема – горчица и хрен", - рассказала создательница необычного "десерта".

Ценовая политика на организованном празднике разная – самое дешевое сало можно было приобрести за 90 гривен. Однако был продукт и подороже. Например, сало со специями люди продавали за 160 гривен.

Одна из участниц праздника, Людмила Полищук, уже 30 лет продает сало. Она выращивает 60 собственных свиней и скупает их у соседей по селу.

"У нас в сале нашем нет холестерина. Оно полезное и для нас, и для всей Украины", - рассказала она корреспондентам.

На полтавском празднике сала каждый продавец нахваливал свой продукт, а некоторые даже учили посетителей торжества определять самое вкусное по запаху и цвету.

Ранее эксперты рассказали, кому полезно есть сало. В нем, несмотря на его жирность, содержится множество необходимых организму витаминов, макро- и микроэлементов.

А в Украине создали искусственное сало из растительного масла и желатина. Искусственный салозаменитель разработали студенты аграрного университета в Сумах под руководством доцента кафедры питания.

Кроме того, ранее в Украине сделали самый большой в мире бутерброд с салом.

праздник, Полтава, свиньи, сало

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Сегодня

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