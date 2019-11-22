Тянул на цепи за машиной: в сети появилось видео издевательств чиновника над собакой

Реклама

В сети появилось видео издевательств начальника Хмельницкого государственного архива над собакой. Его на своей странице в Facebook опубликовало сообщество UAnimals.

На видео четко зафиксировано, как автомобиль Владимира Байдича тянет привязанную собаку.

Видео содержит сцены насилия и не рекомендовано к просмотру малолетним и впечатлительным людям.

На данный момент из-за издевательств над животным открыто уголовное производство по статье 299 УК. Если Байдича судить по части №3, ему светит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком ветеринары борются за жизнь собаки, которую привязанной к машине волочил по трассе ее хозяин. У животного стесаны до крови лапы, переломаны кости и содрана кожа. Судьбой Барсика, так зовут пса, обеспокоены тысячи украинцев.

Собаку, привязанную к машине, в зеркало своего автомобиля увидел один из водителей. Присмотрелся, и понял – несчастного пса силой волокут по дороге. Тот уже был совершенно обессилен и даже не сопротивлялся. Поэтому мужчина бросился вдогонку, чтобы спасти четверолапого.

Александр остановил водителя и вызвал полицию. Правоохранители записали показания всех очевидцев и виновника, и вернули пса хозяину. И приказали отвезти животное в больницу. А мужчина, по данным волонтеров, на следующий день привез Барсика ... усыпить. Узнав об этом, волонтеры отобрали собаку. Кадры с издевательствами опубликовали в своей группе в соцсети. За считанные часы они разлетелись по всей стране.

На видео узнали начальника Хмельницкого государственного архива. Коллеги мужчины – в шоке. Убеждают – он чуткий и добрый.

"Владимир Григорьевич не способен на такие действия, и мы, весь коллектив, на сегодняшний день шокированы тем, что есть сейчас в интернете", – говорит заместитель директора государственного архива Хмельницкого области Екатерина Бордувалес.

По телефону Владимир Байдич объяснил, почему вывозил пса. Мол, тот дважды кусал старенькую маму, и был агрессивным.

"Я решил вывезти за село. Не мог его положить в багажник, потому что он бросался, я привязал его к бамперу. Цепью оборвал кожу на двух передних ногах, и соответственно, я последние метры его там сунул. Я не знаю, сколько – вот или двести метров, или триста, он часть шел", – объяснил "Сегодня" директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram