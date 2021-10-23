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Убийство полицейского в Чернигове: двум копам объявили подозрения

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 октября, 19:11
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Правоохранители не вмешались, а покинули место ЧП, когда людям нужна была помощь
Патрульная полиция выезжала на место конфликта трижды
Патрульная полиция выезжала на место конфликта трижды / Фото: Коллаж: Сегодня

Двум сотрудникам управления патрульной полиции в Черниговской области сообщили о подозрении. Они не среагировали на происшествие, которое угрожало жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокуратуры в Telegram.

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"По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами – полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске", – говорится в сообщении.

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По информации следствия, правоохранители не вмешались, а покинули место ЧП, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападающих, находились в угрожающем для жизни состоянии.

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Что произошло в Чернигове

По данным следствия, в ночь на 2 октября возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых – несовершеннолетние.

В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой – доставлен в больницу.

Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Вспыхнувший конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин.

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На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Человек, похожий на погибшего Артура Ерохина, громко кричал, что он сам полицейский. Затем он же отправил патрульного домой.

Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.

Отстранение руководства

В Чернигове отстранили от должностейначальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства Артура Ерохина.

Обязанности начальника патрульной полиции и его двух заместителей будут временно выполнять другие правоохранители. Их имена обещают назвать позже. Решение о дальнейшей карьере Андрея Думича примут по результатам расследования и проверок.

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