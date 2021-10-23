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Вбивство поліцейського в Чернігові: двом копам оголосили підозри

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 жовтня, 19:11
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Правоохоронці не втрутилися, а покинули місце НП, коли людям потрібна була допомога
Патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту тричі
Патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту тричі / Фото: Колаж: Сьогодні

Двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомили про підозру. Вони не зреагували на подію, яка загрожувала життю людей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокуратури в Telegram.

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"За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією слідства, правоохоронці не втрутилися, а покинули місце НП, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, з огляду на кількість нападників, перебували в загрозливому для життя стані.

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Що сталося в Чернігові

За даними слідства, в ніч на 2 жовтня виник конфлікт між двома поліцейськими, які в той час перебували у відпустці, і групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні.

В результаті конфлікту співробітникам поліції були нанесені тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений в лікарню.

Відомо, що в той вечір друзі-поліцейські відпочивали в розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Конфлікт, що спалахнув привернув увагу випадкових свідків. Його знімали прямо з вікон машин.

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На одному з таких відео можна побачити, що поліцейські намагалися щось зробити. Людина, схожий на загиблого Артура Єрохіна, голосно кричав, що він сам поліцейський. Потім він же відправив патрульного додому.

Тричі, за інформацією джерел "Сьогодні", патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту і тричі залишала його.

Відсторонення керівництва

У Чернігові відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думич і двох його заступників. Це пов'язано з розслідуванням вбивства Артура Єрохіна.

Обов'язки начальника патрульної поліції і його двох заступників будуть тимчасово виконувати інші правоохоронці. Їх імена обіцяють назвати пізніше. Рішення про подальшу кар'єру Андрія Думич візьмуть за результатами розслідування та перевірок.

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