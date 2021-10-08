Убийство полицейского в Чернигове: руководство полиции области отстранили от должностей

Дальнейшую карьеру начальника патрульной полиции Андрея Думича решат по результатам расследования и проверок

Отстранение от должности связано с расследованием убийства/Коллаж: Сегодня

В Чернигове, где недавно убили полицейского Артура Ерохина, отстранили от должностей начальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама

Что известно

Обязанности начальника патрульной полиции и его двух заместителей временно будут выполнять другие правоохранители. Их имена обещают назвать позже. Относительно дальнейшей карьеры Андрея Думича решение примут по результатам расследования и проверок.

Детали убийства

2 октября в Чернигове группа молодых людей 16-18 лет нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате – один из них погиб, а второй был доставлен в больницу. Правоохранители находились в отпуске, поэтому были в гражданской одежде.

двум полицейским. В результате – один из них погиб, а второй был доставлен в больницу. Правоохранители находились в отпуске, поэтому были в гражданской одежде. Правоохранителю Артуру Ерохину, который погиб на месте , нанесли ножевые удары в голову. Второго мужчину злоумышленники тоже избили и ограбили, когда тот был в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

, нанесли ножевые удары в голову. Второго мужчину злоумышленники тоже избили и ограбили, когда тот был в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Полицейские задержали четырех жителей Чернигова. Самому младшему подозреваемому — 16 лет, еще двум — по 17 лет, а самому старшему — 18.

Читайте также