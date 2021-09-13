В Одесской области нашли повешенным полицейского. СМИ назвали возможную причину

По факту гибели правоохранителя копы уже начали уголовное производство, все детали трагедии выясняются

В Сети пишут о нескольких причинах самоубийства полицейского. Коллаж "Сегодня"

В городе Кодима Одесской области 12 сентября нашли повешенным полицейского. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой в собственном сарае.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса Сейчас".

Инцидент подтвердили в местной полиции. Копы начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Почему полицейский мог покончить с собой

Погибшему мужчине было 34 года. Как пишет "Униан", он служил в Подольске Одесской области в звании старшего сержанта полиции.

В 2016 году правоохранитель купил дом на аукционе, который проводил банк. Однако в 2020 году его выселили, аргументируя это соответствующим решением суда.

Кроме того, полицейский незадолго до смерти поссорился с женой. У него остались двое малолетних детей. По предварительной информации, погибший не оставлял предсмертную записку.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

Напомним, вблизи села Киселевка Херсонской области 20-летний боец Национальной гвардии Украины бросился под пассажирский поезд Одесса – Харьков.

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