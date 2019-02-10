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Украина инкогнита: гончарная столица Украины

Сегодня, 05:11

Журналисты узнали, чем живет легендарный поселок сегодня

Украина инкогнита: гончарная столица Украины Другие регионы Журналисты узнали, чем живет легендарный поселок сегодня

Когда-то в Опошне Полтавской области гончары были едва ли не в каждом доме. Лепили из местной глины, которой здесь 36 видов, а изделия экспортировали по всему миру. Журналисты побывали в Опошне и увидели, чем живет легендарный поселок сегодня.

На холмах возле Национального музея-заповедника украинского гончарства - около четырех сотен фигур. Двуглавый лев авторства местного мастера – уникальная монолитная скульптура.

"Она даже была выжжена на этом месте, где сейчас стоит. Этот лев является оберегом, он оберегает Украину и две головы ему нужны чтобы быть осмотрительным и охранять все стороны украинской земли", – рассказывает Жанна Невкрита, сотрудница музея.

На пороге музея посетителей встречают музыканты – одновременно – это и посуда, и детская игрушка, а на полках среди сковородок и мисок  можно увидеть давний украинский ланч-бокс.

Горшки-двойняшки или близнецы. В один горшок насыпали первое блюдо в другой второе блюдо, накрывали общей крышкой, чтобы удобно было нести.

В музее также можно самому попробовать слепить ​​игрушку-монетку, которую на сдачу давали гончары в давние времена. Гончар Александр помогает и глину вымесить, и руки поставить.

Под его руками глина в считанные минуты превращается в изделие. Николай гончарничает уже 30 лет. Даже имеет семейный подряд.

"Жена рисует, а я делаю все остальное: и леплю, и глину заготавливаю", – делится мастер.

Краски тоже делают сами. И расписывают изделия в местных техниках.

Ранее в Опошне гончарничали все – от мала до велика. Говорят, в прошлом веке здесь жила тысяча гончаров.

"Практически в каждом дворе, через двор занимались у нас и угол этот называется Гончаровка. Сейчас уже и не знают, что такое гончар. Это только в музее осталось и по домам несколько человек попрятались и что-то делают", – рассказывает Николай Варвинский, гончар.

Мечта Николая – сделать что-то необычное, для души, чтобы и в музей можно было отдать. Правда, времени на это гончару очень не хватает.

Напомним, в минувшем году в  Опошню съехались мастера гончарства со всего мира – они работали над первым в мире проектом керамики для размещения двухметровых статуй над заборами.

Между тем, днепровский гончар Сергей Горбань изобрел новый способ снятия стресса и решения психологических проблем. Горабнь предлагает горожанам рисовать... глиняные картины. Для этого жидкую глину нужно вылить на стеклянный стол с подсветкой, а затем водить по ней руками, создавая свой шедевр.

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Тег видео, музей, Полтавская область, украина инкогнита, гончарство, Опошня

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