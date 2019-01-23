Украину засыпает снегом: метели бушуют от Карпат до Кропивницкого
Во многих городах транспортный коллапс - коммунальщики не успевают убирать снег
В Украине свирепствует непогода. В плену циклона – не только столица. Метели бушуют в большинстве областей, и это будет продолжаться еще два дня. Травмпункты работают в усиленном режиме, дорожники просят автомобилистов не выезжать из дома.
В Черновцах снег сыплет от вчерашнего дня. Поэтому в городе ни пройти, ни проехать. Тротуары частично убирают, а дороги в снегу и обледенели. В травмпункт обращается много людей. Ежедневно здесь бывает не менее 30-ти пострадавших с ушибами и переломами.
"Коммунальщики, наверное, тоже думали, что снег не выпадет, но он выпал. С ребенком трудно гулять, не расчищаются дворы", – говорит Марина Клодницькая, жительница Черновцов.
Власть отчитывается: в области дороги от снега расчищает около 40-ка машин.
Засыпало снегом и Винницкую область. За несколько часов в регионе выпало более двадцати сантиметров снега. За полтора часа съемочная группа "Сегодня" увидела одну снегоуборочную машина. Водители – возмущены.
"Очень много грузовиков, стоят же как и стояли на обочине, возможно не знают, что дальше делается, потому что дорога ведь не чистилась. Дорога никакая, не чищена, в "каше" из снега, а под низом – лед", – говорит водитель Андрей Богацкий.
В самой Виннице – транспортный коллапс: трамваи стоят, на дорогах – длинные пробки и десятки аварий.
Но в мэрии проблемы не видят. Говорят, что уборщики работают в усиленном режиме. Только соль от гололеда не спасает.
Тяжело и спасателям. Они на трассах достают из сугробов фуры. Не смогли преодолеть подъем четыре большегрузных автомобиля, поэтому сейчас спасатели работают над тем, чтобы вытащить их на проезжую часть дороги.
Метель бушует и в Кировоградской области. Здесь тоже за ночь из сугробов спасатели извлекли 21 одну машину, из них 19 грузовых, один легковой автомобиль и один рейсовый автобус. Всего была оказана помощь 38 людям.
Автовокзалы отменяют рейсы. С 10 утра запрещен выезд грузовиков с Кропивницкого в четырех направлениях. Закрыты две трассы – в сторону Николаева, Днепра и Черкасс.
В Черкасской области из-за сильного снегопада и мороза объявили второй уровень угрозы – желтый. Но тут к метели готовы. С утра дворники чистят тротуары от снега. В городе работает 30 снегоуборочных машин.
Спасатели и полицейские советуют водителям воздержаться от поездок, особенно – за город. Движение на трассе Киев-Одесса и в Винницком направлении ограничено.
Снежит и в Карпатах. Синоптики прогнозируют снегопады до завтрашнего дня. Над страной – навис балканский циклон.
Напомним, недавно мы писали, что народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.
Ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.
Вы сейчас просматриваете новость " Украину засыпает снегом: метели бушуют от Карпат до Кропивницкого". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномальная зима в США: на страну обрушились экстремальные холода
Зима в этом году оказалась в некоторых американских городах самой холодной в истории
На трассе Киев – Одесса заблокирован проезд из-за ДТП и снегопада
Большой затор образовался на дороге в сторону Умани