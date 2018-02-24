Уникальную медтехнику врачи держали на складе: машина сломалась, не проработав ни дня

Маммограф за 640 тысяч гривен шесть лет пылился на складе и пришел в негодность

В городе Первомайск, Николаевской области, вспыхнул крупный скандал из-за потери маммографа – медицинского аппарата, способного выявлять рак молочной железы на ранних стадиях: технику, купленную на бюджетные деньги, держали на складе, пока она не сломалась.

Аппарат, стоимостью в 640 тысяч гривен, Первомайская больница получила шесть лет назад благодаря государственной субвенции.

При этом сразу в работу технику не запустили из-за того, что Минздрав не полностью рассчитался с поставщиком.

"Не оплачено – и фирма-производитель, и поставщик его не устанавливали. Даже имели намерения его снять", – вспомнил Константин Некрасенко, бывший главврач Первомайской центральной городской больницы.

После этого маммограф занесли на склад, в пыльный и холодный подвал.

Через три года, когда расчеты за аппарат были закончены, его установили в поликлинике, но ни одной пациентки он так и не обследовал – машина вышла из строя.

"Состояние шока... Имея такую прекрасную аппаратуру, незадействованную, которая была куплена, конечно, не за маленькие деньги…" – ужаснулась жительница Первомайска Светлана Михайленко.

В то же время, отремонтировать технику также не могут из-за истекшего гарантийного срока, невозможно и купить запчасти – подобных в Украине не производят.

"Небольшие деньги – 10-20 тысяч. Системный блок вышел из строя, электронная плата управления, подлежит замене. В связи с тем, что производитель этого аппарата – Россия, в Украине производилась только сборка, аппарат ремонту в данное время не подлежит из-за отсутствия запчастей", – рассказал нынешний главврач больницы Олег Чекрыжов.

Между тем, в областном управлении здравоохранения уверяют, что нашли выход из ситуации.

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