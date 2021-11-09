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Устрашающее зрелище. В Херсонской области сняли массовую миграцию птиц – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 ноября, 18:48
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Под Геническом заметили огромную группу перелетных птиц – их было настолько много, что практически закрыли небо
В Херсонской области заметили огромную группу птиц
В Херсонской области заметили огромную группу птиц / Фото: Коллаж: Сегодня

В Геническом районе Херсонской области работники "Херсоноблэнерго" сняли массовую миграцию птиц. Десятки тысяч птиц летели в одном направлении.

Видео опубликовали на странице АО "Херсоноблэнерго" в Facebook.

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В публикации отметили, что именно из-за птиц часто случаются аварии в сетях и замыкание электролиний.

"Активная жизнедеятельность пернатых, особенно во время массовых миграций, приводит к технологическим нарушениям в работе воздушных линий, что приводит к аварии в сетях и замыканию электролиний", - говорится в сообщении.

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Миграция птиц

Считается, что основателем кольцевания был датский учитель естествознания Ханс Мортенсен. Он повесил алюминиевые колечки на ласточек у школы. Спустя год птицы вернулись. Это была первая попытка сделать пометки на птицах.

Изучая миграцию ласточек с помощью кольцевания, ученые определили, что эти маленькие смельчаки долетают до ЮАР. Закарпатские ласточки преодолевают Сахару и проводят зиму в Центральной Африке. Ее же облюбовали и украинские соловьи. Они – полные мигранты.

Однако есть и частичные, которые мигрируют недалеко. Скворцы, проживающие в Великобритании, остаются в стране всю зиму. Сюда же в холода прилетают и скворцы Скандинавии, разделяя территорию с птицами-резидентами.

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