В Бахмаче засекли автомобиль с "чернухой" против кандидата в нардепы

Активисты утверждают, что в автомобиле было даже оружие

В Бахмаче зафиксировали автомобиль с "чернухой" на кандидата в народные депутаты по 208-му округу Олега Ляшко. На место происшествия приехала полиция.

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При предварительном осмотре автомобиля были найдены также запрещенные предметы. Об этом сообщил депутат Черниговского облсовета Дмитрий Блауш на своей странице в Facebook.

"В городе Бахмач по улице Соборности, 62 был остановлен автомобиль Ford Focus красного цвета, государственные номерные знаки АТ1152СI. Молодчики из этого автомобиля сегодня целый день расклеивали чернуху на кандидата в народные депутаты Олега Ляшко. Водитель и пассажиры этого авто скрылись с места остановки и закрыли авто. По нашей информации, в этом автомобиле кроме "чернухи" находятся запрещенные предметы, в том числе и оружие", – написал Блауш.

Фото: facebook.com/dmitriy.blaush В тренде В Сумах "похитили" полковника ВСУ: в полиции раскрыли подробности

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