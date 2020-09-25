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В Бахмаче засекли автомобиль с "чернухой" против кандидата в нардепы

25 сентября, 21:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Активисты утверждают, что в автомобиле было даже оружие

В Бахмаче зафиксировали автомобиль с "чернухой" на кандидата в народные депутаты по 208-му округу Олега Ляшко. На место происшествия приехала полиция.

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При предварительном осмотре автомобиля были найдены также запрещенные предметы. Об этом сообщил депутат Черниговского облсовета Дмитрий Блауш на своей странице в Facebook.

"В городе Бахмач по улице Соборности, 62 был остановлен автомобиль Ford Focus красного цвета, государственные номерные знаки АТ1152СI. Молодчики из этого автомобиля сегодня целый день расклеивали чернуху на кандидата в народные депутаты Олега Ляшко. Водитель и пассажиры этого авто скрылись с места остановки и закрыли авто. По нашей информации, в этом автомобиле кроме "чернухи" находятся запрещенные предметы, в том числе и оружие", – написал Блауш.

Фото: facebook.com/dmitriy.blaush

Фото: facebook.com/dmitriy.blaush

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Олег Ляшко Черниговская область местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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