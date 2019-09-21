В Белой Церкви открыли фармзавод по производству медикаментов из плазмы крови

В частности, здесь будут выпускать препарат для больных гемофилией

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Сегодня в Белой Церкви открыли современный завод по изготовлению жизненно важных медикаментов из плазмы. Обещают: лекарств хватит не только украинцам, их также будут экспортировать.

Здесь будут изготавливать, в частности, препарат "Альбумин" – для больных гемофилией. До сих пор его за большие деньги покупали за рубежом. "Альбумин" вводят после операций и травм.

Уровень оснащения и технологий на белоцерковском заводе – сверхвысокий. Такой завод – единственный в Восточной Европе, говорят участники церемонии открытия предприятия, а в мире таких предприятий – не больше десяти.

"Для Украины – это возможность обеспечить своих больных качественными современными препаратами. Это завод, который войдет в десятку крупнейших заводов пререпаратов крови в мире. Для Украины это очень важно еще и потому, что это рабочие места, это налоги", – заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Это маленький, но толчок экономического роста страны. Я сейчас обращаюсь к бизнесу – давайте сосредотачиваться на строительстве, развитии производства в нашей стране. Мы должны больше строить заводов. Не только таких – любых заводов", – заявил предприниматель Василий Хмельницкий.

Напомним, в 2015 году закупки лекарств передали международным организациям.

Эту норму недавно едва не убрали в Верховной Раде. Но народных депутатов убедили продлить закупки препаратов в международных организациях на два года. Затем лекарствами будет заниматься государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

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