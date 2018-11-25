В Бердичеве во время пожара погиб военнослужащий

В субботу, 24 ноября, в 5:40 в службу спасения Бердичева поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Шевченко, сообщила пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

По прибытию на место вызова выяснилось, что огнем полностью охвачена двухкомнатная квартира на пятом этаже дома. По деревянному перекрытию пожар распространился на кровлю.

При проведении разведки в кухне квартиры, на полу, спасатели обнаружили мужчину с сильными ожогами тела. Они вынесли его на лестничную площадку, вызвали скорую помощь и спустили к автомобилю медицинской помощи. Впоследствии пострадавший – военнослужащий 1974 года рождения, умер в реанимационном отделении центральной городской больницы, куда был госпитализирован.













Спасатели ликвидировали пожар. Одновременно с тушением проводились мероприятия по эвакуации жителей двух подъездов. В одной из квартир работники ГСЧС обнаружили бабушку с загипсованной ногой, которую вынесли на руках в безопасное место. В целом было эвакуировано 15 жителей дома.

Пожар локализован в 07:30, в 09:10 ликвидирован. Огнем уничтожена кровля дома площади 150 квадратных метров, имущество квартиры, где произошел пожар и частично – соседней.

Не так давно мы писали, что в о Львовской области в арендованной квартире нашли тело 24-летнего военнослужащего.

Также в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались реанимировать бойца, но безрезультатно. По предварительным данным, военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности.

Кроме этого, во Львовской области, при выполнении учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.