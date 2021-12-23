В Бердянске подросток "минировал" школы вместе с российским хакером (фото)

Таким образом ученик девятого класса из-за безответной любви пытался отомстить своему сопернику

Школьник "минировал" учебные заведения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Бердянске полиция разоблачила подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

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Как стало известно, ученик девятого класса одной из местных школ из-за безответной любви пытался отомстить своему сопернику. С этой целью он воспользовался услугами своего виртуального друга, хакера из РФ. Именно от его имени направлялись сообщения о минировании в администрацию школ.

В результате полиция установила личность псевдоминера учебных заведений Бердянска. Кроме того, 15-летний школьник требовал заплатить ему 100 тысяч гривен в обмен на несовершение взрывов.

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Псевдоминером оказался 15-летний школьник. Фото: ГУНП Украины

Что грозит злоумышленнику?

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

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Сейчас решается вопрос привлечения подростка и его родителей к ответственности. Также проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению других подобных преступлений на территории региона.

В Бердянске "минировали" школы. Фото: ГУНП Украины

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