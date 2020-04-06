В центре Николаева расстреляли бизнесмена: фото, видео

Возле бизнес-центра на проспекте Центральном в Николаеве произошла стрельба, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники", – отметили в пресс-службе.

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По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

"Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц", – уточнили в полиции.

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Как сообщает сайт "Преступности.НЕТ", в Николаеве произошло покушение на местного бизнесмена Михаила Титова.

По данным источника издания в Больнице скорой медицинской помощи, пуля попала Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.

"Повреждения могли быть намного более серьезными, но из-за рикошета их не случилось. Пуля калибра 7,62, предварительно – от карабина", – отмечает издание.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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