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В "закрытых" Черновцах произошла стрельба: убили мужчину (видео)

4 апреля, 19:31

Руслан Ровик

Погибшему, которого застрелили посреди улицы, было 33 года

В Черновцах, которые были закрыты на карантин из-за коронавируса, произошла перестрелка, в которой погиб местный житель – мужчина 33 лет.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Выстрелы прогремели 4 апреля на улице Воробкевича. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре умер от полученных ранений.

В настоящее время криминалисты осматривают место происшествия, копы проводят опрос свидетелей и очевидцев, а также разыскивают нападавшего.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил о введении режима запрета на въезд и выезд из города с полуночи 3 апреля.

Также мы сообщали о том, как в Киевской области 2 апреля разыгралась настоящая драма – мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату. В результате инцидента он погиб на месте. Еще два человека получили тяжелые ранения.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Источник: Сегодня

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