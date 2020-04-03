В Черкассах частная компания бесплатно дезинфицирует десятки машин такси

"Сегодня" выясняли, как происходит обеззараживание салонов машин

Такси во время карантина стали более востребованными, чем раньше. В Черкассах частник бесплатно обрабатывает машины антисептическим раствором. Ежедневно на дезинфекцию съезжаются десятки автомобилей.

"Сегодня" узнавали, как происходит обеззараживание салонов машины и безопасно ли в них садиться.

Общественный транспорт в Черкассах, за исключением спецрейсов для медиков, не ходит. Поэтому тем, кто не имеет собственного автомобиля или велосипеда и не любит ходить пешком, приходится ездить на такси.

Жительница Черкасс Юлия Косенко – руководитель стоматологической клиники. Для рабочих поездок она должна вызывать такси несколько раз в день. О риске инфицирования знает, поэтому придерживается всех правил.

"Сажусь на заднее сиденье, соблюдаю дистанцию. Дезинфицирую руки после поездки, меньше касаюсь всего в салоне. Стараюсь меньше касаться лица и слизистой" – говорит жительница Черкасс Юлия Косенко.

Несколько минут ожидания – и такси приезжает. Водитель Оксана показывает "Сегодня" две бутылочки спирта, которыми запаслась с первого дня карантина.

"Протираю торпеду и ручки, на всякий случай, чтобы и пассажирам было комфортно, и нам", – говорит водитель такси Оксана.

Частная компания взялась бесплатно дезинфицировать салоны авто, чтобы такси в городе были максимально безопасными для пассажиров. Ежедневно желающих – несколько десятков.

Дезинфицирующий раствор – с серебром, поэтому для людей он, объясняют, абсолютно безопасен.

"Можно использовать его для дезинфекции больничных учреждений, детских садиков, школ. То есть, в домашних бытовых условиях. Он убивает порядка 650 разных бактерий, включая вирус гриппа, гепатита, туберкулеза и так далее", – говорит мастер по дезинфекции Анатолий Глухов.

Ярослав ежедневно приезжает дезинфицировать свою машину такси. Объясняет "Сегодня": собственная безопасность и безопасность пассажиров для него – принципиальные вопросы.

"Это самое малое, что мы можем сделать для нас и нашего города", – говорит таксист Ярослав.

Дезинфекция такси будет ежедневной – до конца общенационального карантина. Пока он продлен до 24 апреля.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что врачей, борющихся с коронавирусом в Черкассах, переводят на вахтовый график.

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