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В Черкассах мужчина решил защитить брошенную собаку: очевидцы вызывали полицию

27 ноября, 18:55

Местные жители решили, что водитель издевается над животным

В Черкассах мужчина приютил в своей машине собаку, которую бывшие хозяева бросили на произвол судьбы. Впрочем, жители микрорайона этого не знали и сообщили в полицию о том, якобы пес двое суток сидит закрытым в салоне – без еды и питья. Хозяин легковушки пояснил, что пустил Рема в салон, пока мастерит ему будку.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как житель Черкасс накануне зимних холодов решил подарить свой "Запорожец" бездомной собаке. Самой машине – 25 лет, но она до сих пор на ходу, однако стоит на одном месте, поскольку превратилась в "будку" для пса, который научился носом открывать дверцы.

По словам самого владельца авто, когда побитая и замерзшая собака забрела в его двор, он решил помочь, но забрать его в дом не мог – там уже есть другие питомцы.

Напомним, ранее ученые рассказали, каких болезней поможет избежать наличие собаки в доме. Ранее в Запорожской области в ДТП погиб полицейский капитан-кинолог, а его служебная собака, которая в момент аварии находилась в машине, убежала.

Через несколько дней стало известно, что овчарка вернулась на место ДТП, где погиб хозяин.

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Источник: Сегодня

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