В Черкассах пациенты украли увлажнители кислорода из COVID-отделения

Главврач подчеркнул, что для нарушителей эти детали бесполезны

В Черкассах пациенты, которые лечилились в больнице COVID-19, после выписки украли из медучреждения устройства для увлажнения кислорода.

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Об этом сообщил директор первой городской больницы Тимофей Тронц в Facebook.

Он рассказал, что госпиталь для лечения больных с коронавирусом расширили до 30 коек. Также Тронц подчеркнул, что украденное все равно не принесет пользы злоумышленникам.

"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии!" – возмутился главврач.

Медик отметил, что ситуация с коронавирусом в городе пока не улучшается.

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Напомним, в Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Также ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, насколько больницы обеспечены кроватями с кислородом.

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