Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкассах прошла свадьба на воде: появилось видео

9 июля, 15:16

Вместо колец жених и невеста обменялись венками


В Черкассах молодожены решили отпраздновать свадьбу посреди Днепра. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

В лучах заходящего солнца Андрей и Дарья сели на большие пластиковые доски для гребли и отплыли от берега. Посреди Днепра молодоженов догнали гости – они также балансировали на воде, стоя на досках. Вместо обручальных колец молодые обменялись венками. Зеленые листья символизируют вечность и природу. К тому же, обмен венками был хорошо виден и тем гостям, которые остались на берегу. Именно в этот момент они стали кричать "Горько!".

После этого свадебный кортеж проплыл по Днепру. После прогулки новоиспеченные супруги вышли на берег.

"Это просто невероятные ощущения! Сейчас мы и расчувствовались, и в то же время все происходило как-то весело", – поделились эмоциями молодожены.

Андрей и Дарья вместе почти 5 лет. Оба увлекаются плаванием на досках для гребли. Поэтому и жениться решили на воде. Это первая такая свадебная церемония в Украине.

"Это оригинальная свадьба, потому что проходит на природе, на воде. К тому же по гороскопу оба они – водяные знаки", – говорит мать жениха Марина Котляренко.

При этом молодожены не отказались и от традиционной свадьбы – с белым платьем и застольем в ресторане. И отпразднуют ее уже в следующую субботу.

Ранее "Сегодня" рассказывали о "самой необычной свадьбе в мире". Также мы опубликовали самые неудачные свадебные фото

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег вода, свадьба, Днепр, Черкассы

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах прошла свадьба на воде: появилось видео". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Необычный дизайн свадебного платья рассорил сеть

3 июля, 06:38

Из-за "неудачного дизайна свадебного наряда" руки и плечи невесты "визуально увеличиваются вдвое", пишут юзеры

Пленный украинский моряк женился в российском СИЗО

26 июня, 21:44

Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна сочетались браком в "Лефортово"

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июня, 12:55

Свадебные фотографы рассказали, какие сигналы свидетельствуют о скором расставании молодоженов

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

19 июня, 08:56

Девушка пришла на торжество в неподобающем наряде, утверждают юзеры в сети

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Константина Богомолова заставили публично извиниться

Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко

Бабуля, которая опозорит тебя в качалке: а ведь ей 69 лет

В Украине отменили телемост с РФ

Сестра Бари Алибасова считает, что его отравили Шукшины

Портативные колонки на Kasta уже со скидкой 50%

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

10 способов заставить интерьер выглядеть дороже

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

В Украине открыли новые месторождения газа и нефти
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь