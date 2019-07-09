В Черкассах прошла свадьба на воде: появилось видео

Вместо колец жених и невеста обменялись венками

В Черкассах молодожены решили отпраздновать свадьбу посреди Днепра. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

В лучах заходящего солнца Андрей и Дарья сели на большие пластиковые доски для гребли и отплыли от берега. Посреди Днепра молодоженов догнали гости – они также балансировали на воде, стоя на досках. Вместо обручальных колец молодые обменялись венками. Зеленые листья символизируют вечность и природу. К тому же, обмен венками был хорошо виден и тем гостям, которые остались на берегу. Именно в этот момент они стали кричать "Горько!".

После этого свадебный кортеж проплыл по Днепру. После прогулки новоиспеченные супруги вышли на берег.

"Это просто невероятные ощущения! Сейчас мы и расчувствовались, и в то же время все происходило как-то весело", – поделились эмоциями молодожены.

Андрей и Дарья вместе почти 5 лет. Оба увлекаются плаванием на досках для гребли. Поэтому и жениться решили на воде. Это первая такая свадебная церемония в Украине.

"Это оригинальная свадьба, потому что проходит на природе, на воде. К тому же по гороскопу оба они – водяные знаки", – говорит мать жениха Марина Котляренко.

При этом молодожены не отказались и от традиционной свадьбы – с белым платьем и застольем в ресторане. И отпразднуют ее уже в следующую субботу.

Ранее "Сегодня" рассказывали о "самой необычной свадьбе в мире". Также мы опубликовали самые неудачные свадебные фото.

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