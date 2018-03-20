В Черкассах терпящих бедствие рыбаков спасали водолазы

В Черкассах на помощь троим рыбакам, которые застряли посреди Днепра на сломавшейся лодке, пришлось звать водолазов, поскольку даже специальный катер на воздушной подушке не мог пройти через лед.

Отказ двигателя у рыбаков произошел за полкилометра от берега, и вернуться назад на веслах они также не могли – за считанные минуты лодку заблокировал лед.

Незадачливым рыболовам пришлось звонить в службу спасения, но и там помогли им не сразу, хотя и имеют в распоряжении специальное судно на воздушной подушке – пройти ему мешал лед.

"Пришлось надевать водолазные костюмы, переплыть определенное расстояние и добираться до берега таким образом", – объяснил руководитель водолазной группы ГСЧС по Черкасской области Андрей Власенко.

Операция по спасению рыбаков шла два часа. И, несмотря на десятиградусный мороз, рыбаки отделались только испугом и от помощи врачей отказались.

В свою очередь, в ГСЧС напомнили, что выходить на лед стоит, лишь проверив исправность лодки, а с начала года на водоемах спасатели уже помогли жизни 20 рыбаков.

Ранее мы писали о спасении рыбаков в Киевской области, которых унесло далеко от берега на отломившейся льдине.

Инцидент произошел в заливе Киевского моря, возле Вышгорода, когда на ГЭС спускали воду – отломилась льдина, на которой остались люди.

Этой зимой произошло несколько смертельных случаев среди любителей зимней рыбалки. Так, 15 января на озере у села Осещина Вышгородского района мужчина погиб, провалившись под лед.

А 11 января в Фастовском районе спасатели помогли двоим мужчинам, которые также провалились под лед.