В Чернигове взорвали 6 домов и продолжают обстрелы: есть пострадавшие (фото)

Состояние пострадавших уточняют медики

Снаряды упали в самом центре города / Коллаж "Сегодня"

В Чернигов продолжаются сильные обстрелы. Российские военные целились в мэрию, а попали в детскую стоматологическую поликлинику.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что известно

Снаряды упали в самом центре Чернигова. Спасатели говорят, что в результате попадания и взрыва пострадали 6 домов.

Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадало 16 человек, состояние пострадавших уточняется.

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Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

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Чернигов после обстрелов. Фото: "Сегодня"

Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости: ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.

Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прячутся в подвалах.

Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

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