В Чернигове взорвали 6 домов и продолжают обстрелы: есть пострадавшие (фото)

В Чернигов продолжаются сильные обстрелы. Российские военные целились в мэрию, а попали в детскую стоматологическую поликлинику.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Что известно
Снаряды упали в самом центре Чернигова. Спасатели говорят, что в результате попадания и взрыва пострадали 6 домов.
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По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадало 16 человек, состояние пострадавших уточняется.
Ситуация в Украине 27 февраля
- Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости: ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
- Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
- Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
- Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прячутся в подвалах.
- Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.
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