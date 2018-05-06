В черниговском супермаркете задержали вора с гранатой

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

В одном из супермаркетов в Чернигове правоохранители задержали мелкого воришкого, у которого нашли гранату. Об этом сообщает местная полиция.

"В полицию поступило сообщение о задержании в одном из черниговских супермаркетов мелкого воришки, который пытался вынести неоплаченный товар – бутылку водки. Ранее судимый мужчина для солидности прихватил с собой барсетку, которая вызвала интерес полиции. И не зря – внутри лежала граната", – говорится в сообщении.

Боевая граната Ф-1, которую изъяли у мужчины, является его собственностью. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает срок лишения свободы от трех до семи лет.

Ранее в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который ходил по городу с гранатой и травматическим пистолетом. Полиция обнаружила его на бульваре Перова, он цеплялся к прохожим.

Кроме того, в начале апреля в Киеве задержали мужчину, который гулял по городу с гранатой в барсетке.