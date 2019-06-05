В Черниговской области машина сбила малолетнюю дочь мэра

Пострадавшая госпитализирована

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org.

Несовершеннолетнюю дочь мэра города Мена Черниговской области Геннадия Примакова сбила машиной местная жительница.

По информации начальника следственного отделения Менского отдела полиции Александра Куприевича, инцидент произошел в понедельник, 3 июня, около 22.50. сообщает сайт Сусіди city. Автомобиль "Мазда", двигаясь по улице Черниговский на площади Героев АТО, свернула слева в супермаркет "АТБ" и совершила наезд на девочку.

Потерпевшая оказалась в больнице с телесными повреждениями – ребенок получил черепно-мозговую травму.

По информации правоохранителей, по факту ДТП возбуждено уголовное производство по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Как сообщалось, десять человек оказались в больнице после серьезного ДТП в Харькове.

Также в Харькове попал в ДТП маршрутный автобус:





В январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

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