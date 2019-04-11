В Черниговской области на хищении дизтоплива и бензина разоблачили чиновника ГСЧС
Мужчина продавал талоны на горючее, предназначенное для экстренных выездов бригад спасателей
В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя одного из структурных подразделений управления ГСЧС в регионе на систематическом хищении государственных горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, начальник отдела материального обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения продавал местным жителям талоны на горючее, которое предназначено для экстренных выездов бригад спасателей. Чиновник успел реализовать более трех тысяч литров дизтоплива и бензина различных марок и нанес государству ущерба в размере более 100 тысяч гривен.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении служащему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ и отметили, что следственные действия для установления всех обстоятельств дела продолжаются.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения топлива, действовавшую на железной дороге в Днепропетровской области. Недобросовестные железнодорожники систематически сливали топливо из маневровых тепловозов.
А в Харьковской области четверо мужчин воровали нефть из железнодорожных цистерн с Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти.
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