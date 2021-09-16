В Херсоне бетонная плита упала на мужчину, жертв могло быть больше (фото, видео)

В Херсоне с крыши магазина упала бетонная плита и привалила прохожего мужчину.
Об этом сообщили в ГСЧС Херсонской области.
Спасатели оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам.
"Я прошла, он сразу за мной и его накрыло. Он сказал, что в магазин хотела зайти, а я говорю, что там что-то сыпется", – рассказала на месте событий женщина, которая стала свидетелем. Она утверждает, что сама чуть не угодила под плиту, но успела пройти.
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