Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Херсоне накрыли две онлайн-порностудии

17 сентября, 19:58

Сергей Пономаренко

Они транслировали откровенное видео на различные интернет-сайты

В Херсоне, где недавно была разоблачена женщина, сдававшая в оренду подругу-проститутку, правоохранители накрыли сразу две онлайн-порностудии.

Реклама

Было установлено, что двое днепрян арендовали в городе квартиры, в которых "работали" не менее 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Они транслировали откровенное видео на различные интернет-сайты, а половину заработка отдавали своим работодателям. Во время обыска следователи изъяли 200 000 гривен, веб-камеры, компьютерную технику и реквизит для съемок. Задержанным грозит до семи лет заключения.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в центре Луцка разоблачили бордель.

Во время обыска в помещении обнаружили клиентов. А также – девушек, которые оказывали услуги сексуального характера.

"Был изъят банковский терминал, денежный детектор, мобильные телефоны, деньги, рекламные стикеры салона, одежда и аксессуары сексуального характера, а также другие вещи", – заявил представитель полиции.

Ранее мы сообщали, что в Днепре задержали пару сутенеров, которые организовали семь притонов. Задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Херсон проституция полиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местнымиДругие регионы
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19Другие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика
В Житомирской области
В Житомирской области "блогеры" пытали людей и транслировали это в YoutubeДругие регионы
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять