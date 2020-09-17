В Херсоне накрыли две онлайн-порностудии

В Херсоне, где недавно была разоблачена женщина, сдававшая в оренду подругу-проститутку, правоохранители накрыли сразу две онлайн-порностудии.

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Было установлено, что двое днепрян арендовали в городе квартиры, в которых "работали" не менее 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Они транслировали откровенное видео на различные интернет-сайты, а половину заработка отдавали своим работодателям. Во время обыска следователи изъяли 200 000 гривен, веб-камеры, компьютерную технику и реквизит для съемок. Задержанным грозит до семи лет заключения.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в центре Луцка разоблачили бордель.

Во время обыска в помещении обнаружили клиентов. А также – девушек, которые оказывали услуги сексуального характера.

"Был изъят банковский терминал, денежный детектор, мобильные телефоны, деньги, рекламные стикеры салона, одежда и аксессуары сексуального характера, а также другие вещи", – заявил представитель полиции.

Ранее мы сообщали, что в Днепре задержали пару сутенеров, которые организовали семь притонов. Задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

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