Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Херсоне ученые разводят экзотических моллюсков

3 июля, 15:54

Из-за глобального потепления тропическим жителям на Юге Украины вполне комфортно

Устрицы богаты цинком Фото: freepik.com
Устрицы богаты цинком Фото: freepik.com.

В Херсоне исследователи заселяют пресные водоемы устрицами с жемчугом, австралийскими раками и улитками-ахатинами. Ученые уверены: из-за глобального потепления - тропическим жителям будет комфортно на юге Украины. За экспериментом наблюдали журналисты "Сегодня".

В частности, в устрице с Днепро-Бугского лимана ученые аграрного университета вырастили жемчужину. Идею исследователи позаимствовали в китайских коллег, а вот технология – украинская.

Сначала ученые, не открывая моллюска, просверлили раковины, а отверстия закрыли мебельными пробками. В моллюск они заложили пробную партию обычных бисерных стеклянных бусинок.

"Моллюск это перенес хорошо, безболезненно", – рассказал "Сегодня" заведующий лабораторией физиолого-биохимических исследований кафедры рыболовства Херсонского аграрного университета Виталий Олиференко.

Эксперимент продолжался 4 месяца. После этого ученые раскрыли моллюск и увидели на бусинках блестящий перламутровый слой. Получилось их около 200, разного качества и цвета.

"Здесь хорошо видно толщину размер и качество перламутрового слоя, который отложился во время эксперимента", – рассказал заведующий лабораторией физиолого-биохимических исследований кафедры рыболовства Аграрного университета Виталий Олиференко.

Ученые говорят, что за время эксперимента моллюски похудели. Поэтому для них разработали витаминную пыль.

Херсонские ученые уверены: за их опытами будущее. Из-за глобального потепления юг становится пригодным к тропическим разновидностей, а лабораторные эксперименты с новыми нетрадиционными жителями водоемов станут не только новаторскими, но и перспективными.

Отметим, что в здешней лаборатории за год вырастили пробную партию австралийских раков. Все они – 20 см длиной и весом около 200 грамм. Набравших вес раков отправят адаптироваться в пресный ставок для мясистости. Ведь такой рак может набрать вес до полкило.

Культивируют здесь и скользкого экспортера – гигантскую ахатину. В питомниках – улитки с потомством. Слизь моллюсков применяют в косметологии, а мякоть – подходит гурманам.

Теперь исследователи планируют увеличивать мощности лаборатории для новых экспериментов.

Ранее мы сообщали, что в Украине набирает обороты непривычный для нас вид агробизнеса — выращивание улиток. Ежегодно открываются десятки подобных хозяйств в разных областях страны.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как выбирать и готовить устрицы, мидии и улитки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Херсон, ученые, эксперимент, выращивание, моллюски

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсоне ученые разводят экзотических моллюсков". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скользкий деликатес: как украинские улитки проходят путь от икры до стола

3 июня, 04:42

Предприниматели обустраивают целые хозяйства, где выращивают моллюсков по специальной технологии

Заменяет химиотерапию: известное блюдо признано сверхполезным

18 сентября 2018, 16:33

Британские ученые сделали новое открытие в медицине

Как в Николаевской области выращивают устриц: репортаж с единственной в Украине ферме

9 сентября 2018, 01:30

От еды бедняков к стутусу роскоши: все, что нужно знать об украинских утрицах

Больше не экзотика: как выбирать и готовить устрицы, мидии и улитки

9 июля 2018, 16:45

Украинцы налегают на экзотические продукты

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии 

Алиев рассказал, как разыгрывал темнокожих в киевском «Динамо»

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Сегодня, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

На какой руке следует измерять артериальное давление?

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь