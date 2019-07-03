В Херсоне ученые разводят экзотических моллюсков

Из-за глобального потепления тропическим жителям на Юге Украины вполне комфортно

Устрицы богаты цинком Фото: freepik.com.

В Херсоне исследователи заселяют пресные водоемы устрицами с жемчугом, австралийскими раками и улитками-ахатинами. Ученые уверены: из-за глобального потепления - тропическим жителям будет комфортно на юге Украины. За экспериментом наблюдали журналисты "Сегодня".

В частности, в устрице с Днепро-Бугского лимана ученые аграрного университета вырастили жемчужину. Идею исследователи позаимствовали в китайских коллег, а вот технология – украинская.

Сначала ученые, не открывая моллюска, просверлили раковины, а отверстия закрыли мебельными пробками. В моллюск они заложили пробную партию обычных бисерных стеклянных бусинок.

"Моллюск это перенес хорошо, безболезненно", – рассказал "Сегодня" заведующий лабораторией физиолого-биохимических исследований кафедры рыболовства Херсонского аграрного университета Виталий Олиференко.

Эксперимент продолжался 4 месяца. После этого ученые раскрыли моллюск и увидели на бусинках блестящий перламутровый слой. Получилось их около 200, разного качества и цвета.

"Здесь хорошо видно толщину размер и качество перламутрового слоя, который отложился во время эксперимента", – рассказал заведующий лабораторией физиолого-биохимических исследований кафедры рыболовства Аграрного университета Виталий Олиференко.

Ученые говорят, что за время эксперимента моллюски похудели. Поэтому для них разработали витаминную пыль.

Херсонские ученые уверены: за их опытами будущее. Из-за глобального потепления юг становится пригодным к тропическим разновидностей, а лабораторные эксперименты с новыми нетрадиционными жителями водоемов станут не только новаторскими, но и перспективными.

Отметим, что в здешней лаборатории за год вырастили пробную партию австралийских раков. Все они – 20 см длиной и весом около 200 грамм. Набравших вес раков отправят адаптироваться в пресный ставок для мясистости. Ведь такой рак может набрать вес до полкило.

Культивируют здесь и скользкого экспортера – гигантскую ахатину. В питомниках – улитки с потомством. Слизь моллюсков применяют в косметологии, а мякоть – подходит гурманам.

Теперь исследователи планируют увеличивать мощности лаборатории для новых экспериментов.

Ранее мы сообщали, что в Украине набирает обороты непривычный для нас вид агробизнеса — выращивание улиток. Ежегодно открываются десятки подобных хозяйств в разных областях страны.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как выбирать и готовить устрицы, мидии и улитки.

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