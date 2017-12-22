В Херсоне "заминировали" мэрию

Сообщение о минировании горисполкома пришло на электронную почту

В Херсоне через электронную почту сообщили о минировании городского исполнительного комитета.

Об этом сообщается на сайте полиции Херсонской области.

Информация о закладке взрывчатки поступила на электронную почту Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Спасатели передали информацию о минировании в полицию, и на место предполагаемого минирования были направлены специалисты всех экстренных служб.

Специалисты-взрывотехники и кинологи обследовали здание, но никаких подозрительных веществ не нашли.

Напомним, в Харькове сообщили о минировании четырех станций метро.Информация не подтвердилась.

Также в Харькове сообщали и о минировании здания апелляционного суда города. Эксперты осмотрели почти 20 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории и эвакуировали 422 человека. В результате осмотра никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили. Сейчас полицейские принимают меры по установлению лица, сделавшего ложное заявление.

Также из-за шутки неизвестного в Харькове не работала больница. Телефонный "шутник" дал пресоналу 15 минут на эвакуацию.

Как сообщалось, в Украине "заминировали" сразу девять аэропортов.