В Херсонской области дети провалились под лед: 7-летнего мальчика спасают в реанимации

Вчера, 3 февраля, в Олешках Херсонской области под лед провалились двое детей. Больше всего пострадал 7-летний мальчик и сейчас он находится в реанимации.
Об этом сообщает ГСЧС Херсонской области.
Что известно
На набережной под лед провалились двое детей. Когда спасатели прибыли на место, то девочка и мальчик уже находились на берегу. Из ледяной воды их вытащили люди, которые стали свидетелями происшествия.
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В каком состоянии были дети
Девочка отделалась сильным испугом, а вот 7-летний мальчик находился без признаков жизни. Спасатели начали делать ему косвенный массаж сердца и искусственное дыхание. Ребенок пришел в сознание.
Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Что делать, если вы провалились под лед?
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- громко зовите на помощь;
- широко раскиньте руки на края пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой;
- старайтесь осторожно дотянуться до какого-то предмета, что поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;
- выбирайтесь на лед без резких движений, налегая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом наибольшую площадь на льду;
- выбравшись из проруби, отползите от нее на безопасное расстояние, а затем ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь там прочность льда уже проверена. Ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу, даже если вам этого очень хочется;
- необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрую и снова наденьте. Для согревания делайте любые физические упражнения.
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