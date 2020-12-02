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В Херсонской области не хватало ИВЛ-аппаратов: Фонд Рината Ахметова решил эту проблему

2 декабря, 19:44

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Некоторые пациенты нуждаются в кислородной поддержке и после того, как вирус отступил

В Херсонской области из-за коронавируса построят хранилища кислорода: больницы будут иметь в запасах до 20 000 тонн смеси. Сейчас в регионе на кислородной поддержке находятся несколько сотен инфицированных.

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Об этом узнали журналисты "Сегодня".

Заведующий отделением реанимации Херсонской областной инфекционной больницы Михаил Набатов рассказал, что многие больные поступают уже с тяжелым поражением легких.

"Воздушных тканей практически нет. Вот с этим поступают больные. Такие пациенты нуждаются в постоянной кислородной поддержке. И это не один, не два дня. Это несколько недель", – сказал он.

Иногда пациенты остаются кислородозависимыми, когда сам вирус уже отступил. Некоторые больные даже уходили домой с кислородными концентраторами.

Видео: Сегодня

Всего в 15 больницах для больных подготовили более 2000 коек. 80% из них должны быть с точками кислорода.

"Это около 1700 коек. А коек, обеспеченных кислородом, у нас 1028. Как бы мы много кислорода здесь ни нашли, но если нет аппарата, который бы доставил его в легкие, этот кислород так бы и был на улице", – сказал директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

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Именно такой аппарат больница получила в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизней". Подключить пациента к такому оборудованию можно менее чем за минуту.

Всего от Фонда Рината Ахметова государственные больницы получат более 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких.

"С первых дней мы создали антикризисный штаб, и меценаты, в частности Фонд Рината Ахметова, помогают в работе этого антикризисного штаба, сегодня было передано не только это оборудование, были переданы средства индивидуальной защиты", – сказал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Напомним, мы писали, что из коронавирусного фонда не потратили ни одной гривни на аппараты ИВЛ.

Ранее Фонд Рината Ахметова помог Петропавловской больнице в Станично-Луганском районе. Медикам переданы современные аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Херсонская область Фонд Рината Ахметова ИВЛ
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