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В Херсонской области от коронавируса умер турецкий бизнесмен

8 декабря, 00:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Али Булут был вице-президентом турецко-украинской бизнес-ассоциации

В Херсонской области в результате коронавирусной болезни COVID-19 в понедельник, 7 декабря, умер турецкий бизнесмен, вице-президент турецко-украинской бизнес-ассоциации Али Булут.

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Об этом сообщил экс-глава Херсонской области, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут. Коварная и опасная коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает забирать жизни", - написал Гусев.

Он выразил соболезнования родным и близким бизнесмена.

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Напомним, в конце ноября от COVID-19 умер известный украинский врач-онколог, директор Киевского областного онкодиспансера Олег Ременник.

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Мы также сообщали о смерти от коронавируса бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена.

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Турция смерть Херсон бизнесмен коронавирус Херсонская область COVID-19
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