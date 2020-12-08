В Херсонской области от коронавируса умер турецкий бизнесмен

В Херсонской области в результате коронавирусной болезни COVID-19 в понедельник, 7 декабря, умер турецкий бизнесмен, вице-президент турецко-украинской бизнес-ассоциации Али Булут.

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Об этом сообщил экс-глава Херсонской области, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут. Коварная и опасная коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает забирать жизни", - написал Гусев.

Он выразил соболезнования родным и близким бизнесмена.

Напомним, в конце ноября от COVID-19 умер известный украинский врач-онколог, директор Киевского областного онкодиспансера Олег Ременник.

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