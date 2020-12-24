В Херсонской области по городу гуляют дикие кабаны (видео)

В городе Алешки Херсонской области по улицах бегают стаи диких кабанов. Животные ищут в городе пищу. Местные жители подкармливают их овощами и хлебом.

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Как занесло диких животных в город, выясняла корреспондент "Сегодня" Марина Андриенко.

Люди рассказывают, что кабаны ищут на улицах орешки, корни, а, где это возможно, заходят в огороды. Жители к таким гостям уже привыкли, а сами животные не обращают на людей никакого внимания.

Кабанов в херсонские леса завезли, чтобы те размножались. Их было сорок особей, но местные браконьеры стали охотиться на легкую добычу. Охотников-нарушителей вычислил местный егерь и передал полиции. За убийство кабанов открыли уголовное производство.

"На горячем, с ружьем, с мотоциклом и со свиньями. И зная кто это, не то что люди приехали. Мы их знаем, они здесь живут. Их предупреждали за три дня до этого: не лезьте, не делайте вреда", – сказал егерь Виктор Киселев.

Как оказалось, браконьеры убили самок – они являются лидерами стаи и ведут всех за собой. Без них стадо начало бродить по городу в поисках пищи. Теперь егерь вместе с друзьями ежедневно выезжают на поиски кабанов, чтобы загнать их обратно в угодья.

Видео: Сегодня

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Местных жителей просят не кормить животных. Пока дикие кабаны маленькие – они безопасны и могут привыкнуть жить на улицах города. А уже через год каждый весить более 100 килограммов и отрастит клыки.

Ранее мы рассказывали, как семейство кабанов стало причиной затора в Харькове.

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