В Херсонской области начался фестиваль арбузов: чем удивляли фермеры

Сегодня, 17:33

Рекордсменом ярмарки в этом году стал арбуз весом 25 килограмм


В Голой Пристани в Херсонской области начался всеукраинский фестиваль арбузов. Фермеры похвастались лучшими арбузами, дынями и тыквами, которые вырастили на своих полях. В этом году рекордсменом на ярмарке стал арбуз весом 25 килограммов. 

За килограмм арбуза на ярмарке придется заплатить от 3 до 5 гривен. Но, по словам фермеров, до конца сезона цена на бахчевые культуры может упасть.

Примечательно, что в этом году ранний урожай арбузов был щедрым, а поздний, по словам фермеров, будет уже не таким удачным, ведь из-за жары ягоды не налилась.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.Идея создания необычного хлеба родилась у работников пекарни Jimmy's из-за сухого сезона, когда все с удовольствием поедают арбузы. Для изготовления хлеба, который выглядит как арбуз, пекари добавили в тесто натуральные красители.                                                              
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