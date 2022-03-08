В Херсонской области ВСУ сбили еще один самолет оккупантов (видео)

Сегодня утром, 8 марта, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили российский самолёт над Белозеркой Херсонской области. Однако пилот катапультировался.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Один пилот точно жив остался – катапультировался. А жаль… Обломки попадали над селом Кизомыс", – говорится в сообщении.
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Ситуация в Украине 8 марта
- Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
- В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
- В сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети. В данный момент информация о пострадавших уточняется.
- В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев. в результате обстрелов и боев.
- Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).