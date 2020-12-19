В Хмельницком горел торговый центр: людей эвакуировали из окон

В Хмельницком загорелась четырехэтажное здание торгового центра. От дыма и огня спасались кто как мог. Пожарные ставили лестницы, чтобы эвакуировать погорельцев. Два человека оказались в больнице.

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О причинах и последствиях пожара в новостях "Сегодня" рассказала корреспондент Анастасия Сбродова.

Торговый центр загорелся в разгар рабочего дня. Десятки людей работали в своих офисах. Владимир один из них. Он был на четвертом этаже, где и загорелось.

"Особого плана эвакуации не было. Обычно в таких ситуациях его и нет. Первое сделал – выключил на щитке в себя рубильник. Отключил компьютеры, уже в дыму выходил", – рассказал мужчина.

Жертв пожара в торговом центре нет, но есть пострадавшие: 69-летняя женщина и 17-летний парень. Они отравились продуктами горения и сейчас в больнице. Состояние пациентов медики называют удовлетворительным.

На четвертом этаже здания только два выхода, один из них почему-то был закрыт, рассказывает спасатель.

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Пришлось ставить лестницы и спускать ними людей. Эксперты еще не называют причины возгорания, но все очевидцы, с которыми пообщались "Сегодня", обвиняют замыкание в электросети.

Видео: Сегодня

Недавно в Киеве загорелся кафе у входа в гостиницу "Экспресс", огонь повредил фасад. Пожар произошел на бульваре Шевченко.

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