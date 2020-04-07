В Хмельницкой области чуть не сгорело село

В Хмельницкой области, где недавно "гроб на колесиках" напугал местных жителей, случился пожар из-за возгорания сухого камыша на озере. Это случилось неподалеку села Низшие Волковцы Хмельницкого района. Огонь перешел на расположенный рядом лес. Пламя начало приближаться к домам жителей села. Люди вызвали пожарных, которые ликвидировали огонь. Сейчас полиция разыскивает тех, кто поджог камыш.

"Такие необдуманные действия со стороны местного населения могут спровоцировать серьезные пожары, и эти пожары, если их не остановить вовремя, могут перейти на жилые массивы, на линии электропередач и нанести большой вред жизни и здоровью граждан", – заявил заместитель начальника главного управления ГСЧС в Хмельницкой области Андрей Козак.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в интернете появилось видео выжженного огнем участка Чернобыльской зоны.

Напомним, что ранее полицейские установили мужчину, который подозревается в поджоге в Чернобыльской зоне. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который, как установили правоохранители, ради забавы поджег мусор и траву.

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