Не выдержал урагана. В Хмельницкой области рухнул огромный крест – фото

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест, установленный над рекой Днестр близ Бакотского монастыря.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест рухнул на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.
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Отметим, что кроме поваленного креста непогоды натворила еще много бед в области. Как пишет "Суспильне", на днях в некоторых районах ветер валил деревья, а гимназию №6 в Шепетовке оставил без кровли. Также в центре города сломан флагшток возле краеведческого музея, повреждены новогодние инсталляции.
Непогода в Украине
Украину еще 14-15 января накрыл сильный ветер. Он валил деревья, сносил электроопоры и рекламные щиты. Ряд населенных пунктов остался без света.
- Утром в субботу, 15 января, из-за порывов ветра в Украине были обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.
- В Харькове ветер разорвал флаг Украины на стометровом флагштоке, авиарейсы задерживались. Одно из сваленных за ночь деревьев преградило проезд в роддом.
- В Киеве из-за сильного ветра тополь рухнул прямо на припаркованные авто, в одном из них были два человека. Водитель погиб на месте, пассажир в больнице.