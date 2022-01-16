Не выдержал урагана. В Хмельницкой области рухнул огромный крест – фото

У затопленного села Бакота рухнул большой монумент в виде креста – он не выдержал сильного ветра

В Хмельницкой области упал огромный крест / Фото: Коллаж: Сегодня

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест, установленный над рекой Днестр близ Бакотского монастыря.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест рухнул на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.

В Бакоте разбился крест из-за ветра. Фото: Андрей Попик

Отметим, что кроме поваленного креста непогоды натворила еще много бед в области. Как пишет "Суспильне", на днях в некоторых районах ветер валил деревья, а гимназию №6 в Шепетовке оставил без кровли. Также в центре города сломан флагшток возле краеведческого музея, повреждены новогодние инсталляции.

Непогода в Украине

Украину еще 14-15 января накрыл сильный ветер. Он валил деревья, сносил электроопоры и рекламные щиты. Ряд населенных пунктов остался без света.

Реклама