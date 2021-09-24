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В Каневе возле нового Шевченковского центра создадут современный парк – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 сентября, 10:25
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Все объекты будущего парка вокруг Shevchenko HUB будут приспособленными для людей с инвалидностью
В Каневе сделают парк вокруг Shevchenko HUB
В Каневе сделают парк вокруг Shevchenko HUB / Фото: Коллаж: Сегодня

В Каневе Черкасской области, где недавно были закончены строительные работы в Шевченковском культурном центре, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершается также благоустройство центральной части города.

Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

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"Первый шаг мы уже сделали: отстроили Шевченковский культурный центр. Но оставить снаружи все без изменений – это как сделать капремонт в одной комнате, а остальные помещения в квартире оставить в разрухе", - написал Скичко.

На месте уже идут работы. Фото Александра Скичко

По данным главы ОГА, вокруг Shevchenko HUB создается современное пространство для отдыха, включающее парк, самую большую в городе детскую площадку и многофункциональные локации для занятий спортом.

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Все объекты будущего парка будут безбарьерными и приспособленными для людей с инвалидностью.

"Мы вдыхаем жизнь в центр города. Вместо серой обыденности, здесь будет все, что нужно для качественного досуга", - пообещал Скичко.

Что еще делают в рамках "Большой стройки":

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