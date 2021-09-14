В Черниговской области взялись за сложнейший ремонт трассы над водохранилищем (фото)

Работы проходят в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

Уже ведутся работы по расширению проезжей части. Фото: Черниговская ОГА

Дорога в Тростянецкой балке на Черниговщине, проходящая между водохранилищем и прудом, является одним из самых сложных участков капитального ремонта дороги национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

О том, какие инженерные решения будут реализованы при ремонте данного участка, рассказывается на сайте Черниговской ОГА.

Что сделают

Для обеспечения перетока воды между водоемами здесь будет установлена новая переливная труба с регулируемым шандорным устройством, а старая труба будет затампонирована бетоном.

Данный участок протяженностью 9,9 км повторят рельеф местности и отличается сверхнормативными уклонами, что в зимний период осложняет передвижение транспорта.

Для устранения этого недостатка на уклонах будут устроены дополнительные полосы движения на подъем в обоих направлениях, в сторону Прилук и Срибного.

В настоящее время на 8,5 километрах уже уложены слой ресайклинга и выравнивающий слой асфальтобетона. Ведутся работы по расширению проезжей части.

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Фото: Черниговская ОГА

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Общая протяженность дороги Н-07, объединяющей юг Черниговщины с Киевской и Сумской областями, в пределах Черниговской области составляет около 143 км. В текущем году на трассе в рамках "Большой стройки" ведутся активные восстановительные работы с одновременным ремонтом всех мостов. Вся дорога вместе с искусственными сооружениями приводится в соответствие с современными параметрами нагрузки, габаритов и безопасности движения.

Фото: Черниговская ОГА

Всего в 2021 году в Черниговской области по программе "Большая стройка" планируется отремонтировать 182 км дорог государственного значения.

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Фото: Черниговская ОГА

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что дороги, построенные и отремонтированные в ходе "Большой стройки", должны стать витриной Украины.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль.

Также напомним, в Ровенской области возле Костополя отремонтировали трассу.