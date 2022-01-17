В Киев снова идет непогода – синоптики обновили прогноз

Синоптик предупредила про резкие изменения погоды в столице – к чему готовиться киевлянам завтра

В городе прогнозируют небольшие осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 18 января, будет морозная. Холод в городе усилит и штормовой ветер с сильными порывами. Также из-за низкой температуры стоит ожидать гололедицу и небольшой снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Завтра в столице будет морозная погода. Днем синоптики прогнозируют от -2 до -4 градусов. Также 18 января будет небольшой снег, а на дорогах гололедица.

В этот день синоптики предупреждают про северо-западный ветер. Он будет с сильными и штормовыми порывами, которые будут достигать 15 метров в секунду.