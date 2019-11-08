В Кировоградской области мать на две недели оставила восьмерых детей в холодном доме

Когда к детям пришли с проверкой, оказалось, что у них совсем нет еды

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В Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери.

Две недели дети просидели в холодном доме. Когда в дом пришли с проверкой, оказалось, что у детей нет еды. Самому младшему ребенку – год и два месяца. Старшему – 15 лет.

Женщина покинула сыновей и дочерей самих. Куда она запропастилась, выясняли "Сегодня".

Пятеро братьев и три сёстры теперь живут в педиатрическом отделении больницы. В полицию первым обратился директор школы.

"Он сообщил, что длительное время дети одного из сел, а именно — шестеро детей, не посещают учебное заведение, без причин, и это его смутило. Дом не отапливался, а на такое количество детей было только две кровати", – рассказал начальник отдела ювенальной превенции управления Нацполиции Кировоградской области Сергей Бочарников.

Правоохранители не рискнули оставить детей в таких условиях. И всех восьмерых увезли в районную больницу.

"Четверо из них – в удовлетворительном состоянии, четверо имеют симптомы вирусного заболевания, то есть — кашель, насморк. Сегодня они уже, конечно, чистые, выкупанные, переодетые. Но со слов, да, были признаки не совсем идеального состояния", – говорит заведующая детского отделения больницы Ирина Потеряйко.

Дети держатся вместе, старшие присматривают за младшими. Говорить о пережитом не хотят.

"Я не хочу с вами общаться, выйдите", – говорит корреспондентам одна из старших девочек.

Медикам старшая девочка рассказала, что мать будто уехала ухаживать за больной бабушкой. Иногда звонила детям. В последний раз, когда они уже были в больнице. То, что дети не дома, похоже, женщину, не смутило. Она пообещала скоро приехать. "Сегодня" попытались поговорить с многодетной матерью. Но телефон не отвечает.

Соседи рассказали — всего в семье 12 детей. Трое – в Киеве на заработках. Отец девяти младших уже год отбывает наказание за кражи. Старшие сыновья, уверяют соседи, имеют проблемы с законом.

"Воровать, воровать… Вот у нас в селе 11 домов ими… вот у меня 24 числа, моя хата была обворована второй раз", – говорит соседка многодетной семьи Тамара Терентьева.

Сегодня расспросили о семье в сельсовете. Там показали документ — семья уже десять лет состоит на учете в соцслужбе. Мать исправно получает помощь, но дети часто голодные, не имеют школьных принадлежностей и теплой одежды.

"Это была критическая точка. Тогда, когда мы были, 23 числа, часть была продуктов, еще хоть что-то было. А по состоянию на вчера ничего не было", – рассказала и. о. старосты Алексеевского старостинского округа Любовь Стогнеева.

Медики сообщили "Сегодня": 36-летняя мать в больнице все же появилась. Посетить сыновей и дочерей ее пустили.

Женщину, которая оставила восемь несовершеннолетних детей без присмотра, ожидает штраф. А вот возвращать ли детей в семью, теперь будет решать суд.

Ранее мы сообщали, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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