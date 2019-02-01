Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Кропивницком после пожара в колодце теплотрассы нашли тело мужчины

Сегодня, 11:38

Личность погибшего мужчины устанавливается

Фото: Pixabay
В Кропивницком после пожара в колодце теплотрассы нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg Другие регионы Личность погибшего мужчины устанавливается

В Кропивницком неподалеку от многоэтажки в смотровом колодце теплотрассы вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 1:16. Как выяснилось, огонь вспыхнул в смотровом колодце теплотрассы неподалеку от многоэтажки на улице Попова. В колодце горел мусор на площади четырех квадратных метров. В 02:50 спасателям удалось ликвидировать пожар.

"Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее мы писали о том, что с начала 2019 года в результате пожаров погибли 275 украинцев, еще 139 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, тело, колодец, теплотрасса, ГСЧС, Кропивницкий

Вы сейчас просматриваете новость " В Кропивницком после пожара в колодце теплотрассы нашли тело мужчины". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Херсонской области пожар унес жизни двух братьев

Вчера, 10:03

Тела погибших обнаружили спасатели

В Полтаве вспыхнул жилой дом: спасатели обнаружили тело женщины

Вчера, 09:43

Огонь охватил одну из квартир одноэтажного дома

Под Днепром после столкновения вспыхнули грузовик и легковушка: есть погибший

Вчера, 09:30

Водитель легковушки погиб на месте аварии

В Черниговской области пожар унес жизнь пожилого мужчина

30 января, 10:33

Тело погибшего во время тушения пожара нашли спасатели

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов