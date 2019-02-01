В Кропивницком после пожара в колодце теплотрассы нашли тело мужчины
Личность погибшего мужчины устанавливается
В Кропивницком неподалеку от многоэтажки в смотровом колодце теплотрассы вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 1:16. Как выяснилось, огонь вспыхнул в смотровом колодце теплотрассы неподалеку от многоэтажки на улице Попова. В колодце горел мусор на площади четырех квадратных метров. В 02:50 спасателям удалось ликвидировать пожар.
"Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают специалисты.
Ранее мы писали о том, что с начала 2019 года в результате пожаров погибли 275 украинцев, еще 139 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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