В Кропивницком после пожара в колодце теплотрассы нашли тело мужчины

Личность погибшего мужчины устанавливается

Фото: Pixabay

В Кропивницком после пожара в колодце теплотрассы нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-01T11:38:00+02:00 Другие регионы Личность погибшего мужчины устанавливается

В Кропивницком неподалеку от многоэтажки в смотровом колодце теплотрассы вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 1:16. Как выяснилось, огонь вспыхнул в смотровом колодце теплотрассы неподалеку от многоэтажки на улице Попова. В колодце горел мусор на площади четырех квадратных метров. В 02:50 спасателям удалось ликвидировать пожар.

"Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее мы писали о том, что с начала 2019 года в результате пожаров погибли 275 украинцев, еще 139 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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