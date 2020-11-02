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В Кропивницком выборы выиграл действующий мэр

2 ноября, 15:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За Андрея Райковича проголосовали более 27 тысяч человек

В Кропивницком огласили результаты выборов городского главы. Так, в один тур победил действующий мэр Андрей Райкович.

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Как сообщили в пресс-службе горсовета, Райкович набрал 53,53% голосов. За него проголосовали 27 839 избирателей. Количество набранных голосов другими кандидатами не уточняется.

Для Райковича это будет второй срок на должности мэра Кропивницкого. В 2015 году он также выиграл на местных выборах.

Ранее мы сообщали, что у трех членов избирательной комиссии в Кропивницком обнаружили коронавирус. Помещение обработали, а комиссия продолжила работать.

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Также напомним, ЦИК обнародовала первые результаты местных выборов. Всего в Украине 1421 должность городских, поселковых, сельских голов. Уже появилась информация о результатах выборов в 110 советах. Общее количество советов, по которым не получено сообщение о результатах выборов, – 1311.

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К слову, второй тур выборов мэра состоится в городах с населением более 75 тысяч, где лидирующий кандидат наберет менее 50% голосов. Читайте – в каких городах может состояться второй тур.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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мэр местные выборы Кропивницкий
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