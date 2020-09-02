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В Крыму пересохло пять рек

2 сентября, 20:40

Сергей Пономаренко

Водоемы обмелели из-за того, что лето оказалось слишком жарким и скупым на дожди

В Крыму, где уже были зафиксированы проблемы с водой, пересохли пять рек. Это реки Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу. Об этом сообщили гидрометеорологи аннексированной территории.

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Водоемы обмелели из-за того, что лето оказалось слишком жарким и скупым на дожди. Местные говорят: там, где раньше были ручьи, остались только лужи с мертвой рыбой.

Пересохшие реки наполняли хранилища, которые обеспечивали хозяйства питьевой водой.

В июле в Крыму обеднело на воду Чернореченское водохранилище. На нем даже появились островки и отмели. Водохранилище расположено в Байдарской долине – это основной источник водоснабжения Севастополя. Отмечалось, что водная площадь значительно уменьшилась за полтора месяца.

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По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось. Обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

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Кроме того, "Сегодня" сообщали, что в Крыму планируют взять под охрану цистерны с водой,которые будут развозить по Симферополю.

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вода Крым погода реки засуха

Источник: Сегодня

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