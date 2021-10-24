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В Николаеве 80-летняя женщина зарубила топором свою подругу

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
24 октября, 20:41
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После жестокого убийства пенсионерка сама призналась в содеянном
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы/Коллаж: Сегодня
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы/Коллаж: Сегодня

В Николаеве, где недавно 15-летняя девочка сорвалась с 9-го этажа, 80-летняя женщина зарубила топором свою подругу. После инцидента пенсионерка сообщила своему соседу, что совершила убийство.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

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Детали инцидента

Убийство произошло поздно вечером в субботу, 23 октября, в домовладении по переулку Экипажном. Пенсионерка рассказала своему соседу, что убила 49-летнюю женщину. Убедившись в том, что она говорит правду, мужчина вызвал правоохранителей. В доме злоумышленницы полицейские обнаружили окровавленное тело женщины, рядом с ней лежал топор. Эксперт осмотрел тело и обнаружил многочисленные повреждения головы. Для установления точной причины смерти, тело отправили на экспертизу.

Действия правоохранителей

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Орудие преступления изъяли и отправили на исследование. Полицейские задержали 80-летнюю женщину в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, никаких показаний злоумышленница не дает. За содеянное женщине грозит до 15 лет заключения. Кроме того, задержанной сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Похожее убийство в Мариуполе

В Мариуполе 37-летний мужчина убил топором 57-летнего домовладельца, у которого арендовал жилье. Правоохранители установили, что мужчина ранее судим. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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