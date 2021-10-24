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У Миколаєві 80-річна жінка зарубала сокирою свою подругу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 жовтня, 20:41
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Після жорстокого вбивства пенсіонерка сама зізналася в скоєному
Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: Сьогодні
Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: Сьогодні

У Миколаєві, де нещодавно 15-річна дівчинка зірвалася з 9-го поверху, 80-річна жінка зарубала сокирою свою подругу. Після інциденту пенсіонерка повідомила своєму сусідові, що скоїла вбивство.

Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

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Деталі інциденту

Вбивство сталося пізно ввечері в суботу, 23 жовтня, в домоволодінні по провулку Екіпажному. Пенсіонерка розповіла своєму сусідові, що вбила 49-річну жінку. Переконавшись в тому, що вона говорить правду, чоловік викликав правоохоронців. У будинку зловмисниці поліцейські виявили закривавлене тіло жінки, поруч з нею лежала сокира. Експерт оглянув тіло і виявив численні ушкодження голови. Для встановлення точної причини смерті, тіло відправили на експертизу.

Дії правоохоронців

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Знаряддя злочину вилучили та відправили на дослідження. Поліцейські затримали 80-річну жінку в порядку ст. 208 КПК України. Зараз встановлюються всі обставини та мотиви злочину, ніяких показань зловмисниця не дає. За скоєне жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Крім того, затриманій повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Схоже вбивство в Маріуполі

У Маріуполі 37-річний чоловік убив сокирою 57-річного домовласника, у якого орендував житло. Правоохоронці встановили, що чоловік раніше судимий. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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